POZZUOLI/ Lo stadio “gioiellino” di Monaco e Manzoni chiude per lavori

POZZUOLI – Da campo di calcio a campo di patate è stato un attimo. Quello che fu definito inopinatamente “gioiellino” dall’allora assessore allo sport Filippo Monaco e dal sindaco Gigi Manzoni chiude per lavori al manto erboso. È quanto fa sapere il comune di Pozzuoli in merito allo stadio comunale “Domenico Conte” che da settimane versa in pessime condizioni. Oltre al manto erboso, numerose sono le criticità che colpiscono l’impianto sportivo. Tra queste la presenza dei pali dell’impianto di illuminazione installati davanti alle gradinate che rendono difficoltoso seguire le partite. Davanti alle precarie condizioni dello stadio, l’amministrazione Manzoni si è attivata per mettere una pezza e restituire alla Puteolana 1902 e al Rione Terra (le due squadre della città che giocano le loro partite al Conte) un campo all’altezza di questo nome. In primis, attraverso l’intervento di un agronomo chiamato a ripristinarne il manto erboso. Tale intervento, comporterà inevitabilmente la necessità di sospendere per alcuni turni l’attività sportiva allo stadio