Convocato consiglio comunale a Pozzuoli: nove punti all’ordine del giorno

POZZUOLI – È stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Pozzuoli, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 09:30 in prima convocazione e martedì 20 gennaio alle ore 09:30 in seconda convocazione. La seduta si terrà presso la Sala delle Adunanze “Nino Gentile” al comune di Pozzuoli. Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti punti all’Ordine del Giorno: Surroga del Consigliere dimissionario Gennaro Andreozzi e subentro del primo dei non eletti nella lista “Europa Verde”, Vicente Carlos Migliucci. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 26/11/2025 n. 176 e del 27/11/2025 dal n. 177 al n. 198. Linee di indirizzo per la predisposizione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026–2028 – Approvazione. Proposta di deliberazione: Modifica del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Proposta di deliberazione: Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Interrogazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Regolamento: Stato della bonifica e condizioni ambientali dell’area ex Sofer. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2979/2025 della Corte di Appello di Napoli. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 19501/2016 del Giudice di Pace di Napoli. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 23931/2023 del Giudice di Pace di Napoli (R.G. 41222/2021).