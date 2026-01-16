Licola mare invasa dai rifiuti

LICOLA – La frazione giuglianese di Licola Mare è invasa dai rifiuti. Decine e decine di sacchi di spazzatura hanno formato cumuli lungo la strada. Una situazione di degrado e abbandono che ha spinto il noto attivista Umberto Mercurio a lanciare un appello-denuncia al sindaco di Giugliano Diego D’Alterio e ai consiglieri comunali “Secondo voi può la gente vivere in questa situazione con montagne di rifiuti, di sabbia in strada, illuminazione spenta? – dice Mercurio – ma lei sindaco cosa intende fare per questi cittadini? Ora non venga a dirci come sostiene che la ditta per la raccolta che quei rifiuti non si possono smaltire perché non differenziati”.