Case inagibili a Pozzuoli, l’appello del sindaco: «Liberate gli edifici e collaborate»

POZZUOLI – «Vi scrivo in un momento di grande importanza per la nostra comunità. Come sapete, è stata emessa per alcuni di voi un’ordinanza di sgombero che richiede la vostra collaborazione e il vostro impegno. Comprendo perfettamente le difficoltà e i disagi che questa situazione comporta, ma è essenziale agire con pazienza e responsabilità per il bene di tutti. Anche perché questi edifici per sicurezza saranno oggetto di sospensione di tutte le utenze. Vi chiedo di rispettare l’ordinanza, liberare gli edifici e collaborare con le forze dell’ordine. Il vostro aiuto è fondamentale per garantire la sicurezza della vostra famiglia e l’ordine nella nostra città». Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha lanciato un appello ai cittadini tramite i canali social.