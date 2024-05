POZZUOLI/ Voragine in via Pergolesi nei pressi del carcere sgomberato

POZZUOLI – Una voragine si è aperta in via Pergolesi, all’interno della corsia di marcia a salire da Pozzuoli verso Piazza dell’Annunziata, proprio accanto al carcere femminile sgomberato martedì mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Sono in corso verifiche per stabilire l’entità del dissesto. L’apertura della voragine potrebbe portare nelle prossime ore alla chiusura del tratto di strada interessato con inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare (seguiranno aggiornamenti)