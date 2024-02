Carnevale in spiaggia a Bacoli: quattro giorni di festa con carri, pupazzi e bimbi in maschera

BACOLI – Quattro giorni di sfilate con carri, pupazzi, musica e tanti bambini in maschera. È tutto pronto a Bacoli per festeggiare il Carnevale. Si parte nella giornata di domani a Cappella con una sfilata di apertura da viale Olimpico a Cappella Vecchia. Cresce anche l’attesa per i carri che sfileranno domenica mattina: si partirà dal Castello di Baia per arrivare in Villa Comunale e sul lungomare di Miliscola. Ed è proprio questa la grande novità degli ultimi anni. Una grande piazza affacciata sulla spiaggia e sul mare. Nel pomeriggio tappa di Carnevale a Monte di Procida con ritrovo alle ore 15:00 in Piazza Sant’Antonio. Lunedì pomeriggio, 12 Febbraio, ci sarà invece la sfilata in maschera sul porto di Baia, e martedì il grandissimo finale: Miliscola si trasformerà in un enorme villaggio di Carnevale. Non solo carri, non solo bambini ed adulti vestiti a festa. Ma anche tanti ristoranti e bar. La strada ne sarà gremita, con tutte le prelibatezze tipiche della festa. Dalle 18:00 in poi, musica e aperitivi con dj set per allietare i più grandi.