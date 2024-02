Carnevale a Quarto, tre giorni di festa tra sfilate in maschera, carri allegorici e spettacoli

QUARTO – La festa più amata dai bambini prenderà il via domenica 11 febbraio per terminare il martedì successivo a Quarto. Si parte alle 10.30 con una coinvolgente sfilata da piazza Mercato, che continuerà in via Santa Maria, per effettuare poi una sosta in piazzale Europa. Qui il festoso corteo di Carnevale girerà intorno al Comune e confluirà in via De Nicola, per giungere poi in villa Comunale, dove troverà spettacoli, animazione e punti food. Lunedì 12 dalle 15 alle 17 piccoli e genitori troveranno intrattenimento e punto foto in piazzale Europa, per immortalare maschere e travestimenti, il programma si conclude martedì 12 con uno spettacolo in villa Comunale, con animazione e punti food. Un momento di gioia e condivisione, che mette al centro la voglia di stare insieme, divertirsi in modo sano e sereno. L’evento è organizzato in collaborazione con la Proloco di Quarto.