POZZUOLI/ Torneo di Carnevale: in campo oltre 200 giovani degli oratori e della Pastorale giovanile

POZZUOLI – I giovani degli Oratori e della Pastorale Giovanile della Diocesi di Pozzuoli daranno vita dall’11 al 13 febbraio al tradizionale ‘Torneo di Carnevale’ di calcio a cinque, organizzato dal Csi Pozzuoli. In campo ragazzi dai 10 ai 16 anni che si affronteranno in minitornei suddivisi in cinque categorie. Hanno aderito all’iniziativa le associazioni di Pozzuoli, Quarto e dei quartieri napoletani di Soccavo e Pianura. «Le iniziative sportive risultano importanti al fine di migliorare i rapporti e la conoscenza dei giovani di diversa estrazione e formazione. In queste occasioni l’obiettivo principale è far accrescere il rispetto reciproco con l’applicazione dei regolamenti e del fair play. Una ulteriore valenza è data dal coinvolgimento nell’iniziativa di formatori e genitori che agevolano l’integrazione». Così il presidente del Csi flegreo, Girolamo Catalano. In questa edizione, proprio nell’ambito della continua attenzione che il Csi ha per gli aspetti sociali, è stata invitata a partecipare la squadra dei giovanissimi del centro dei volontari Vincenziani ‘Il Castello Incantato’. Alla kermesse, che sarà ospitata nell’impianto sportivo della parrocchia San Castrese di via de Curtis a Quarto, hanno aderito oltre duecento giovani in rappresentanza di dieci realtà associative.