Capodanno, la notte folle: due case rischiano di andare a fuoco e botti in un distributore di benzina

NAPOLI – Notte di follia a Napoli e in provincia per la festa di fine anno. Due appartamenti hanno rischiato di finire bruciati per degli incoscienti che hanno sparato dei botto contro i balconi che sono andati a fuoco. In un video virale alcuni giovani hanno attaccato una candela romana sul tettuccio di una Fiat Panda, gli hanno dato fuoco e sono addirittura passati all’interno di una pompa di benzina. In tutta la città numerose strade bloccate sin dal pomeriggio dai delinquenti che hanno esploso fuochi illegali.

L’ALLARME – “Un’altra notte da cancellare per il capodanno napoletano a causa sei soliti delinquenti senza freni. Una famiglia mi ha contattato esasperata perché la loro casa è quasi andata distrutta. Dei farabutti hanno lanciato dei fuochi d’artificio contro il loro balcone, la pattumiera è andata a fuoco e stava bruciando anche la tapparella. Solo un miracolo ha evitato il peggio. Questa famiglia ha raccontato che ogni anno è la stessa storia, sparano dalla strada e chi abita nei dintorni rischia di pagarne le conseguenze. Ma non sono gli unici a subire i soprusi di questi criminali. Tantissime strade, sin dal pomeriggio del 31 dicembre, sono state bloccate per sparare decine se non centinaia di fuochi illegali. Questa situazione è completamente fuori controllo. Bisogna fermare ad ogni costo questa deriva di illegalità che sta diventando anche un fenomeno virale sul web. Sempre più persone, di ogni età, si filmano e pubblicano le loro bravate sui social. Per qualche like dei ragazzi hanno rischiato di dare fuoco ad una pompa di benzina, con conseguenze che sarebbero state catastrofiche. Una giornata di festa non può trasformarsi in una guerriglia urbana in cui ad avere la peggio sono troppo spesso le persone perbene che vorrebbero solamente festeggiare in sicurezza”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.