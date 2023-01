Granatino nel traffico per 4 ore, saltato il concerto in piazza a Pozzuoli

POZZUOLI – La nebbia e il traffico hanno fatto saltare il concerto di Ivan Granatino previsto ieri a Pozzuoli. Il cantante, secondo quanto fa sapere con una nota l’amministrazione comunale, sarebbe giunto in piazza solo alle 5.20 dopo essere rimasto bloccato nel traffico «Con riferimento al concerto di Ivan Granatino, previsto nell’ambito dello spettacolo in Piazza della Repubblica della notte di Capodanno, le note difficoltà di spostamento causate dalla nebbia che ha paralizzato la viabilità dell’intera provincia di Napoli dopo la mezzanotte hanno impedito all’artista di esibirsi a conclusione del concerto. -si legge nella nota- Ivan Granatino è arrivato a Pozzuoli alle ore 5:20, quando ormai non sarebbe stata più possibile un’esibizione soddisfacente per lui e per il pubblico. L’artista, l’organizzazione e l’amministrazione comunale hanno quindi deciso di recuperare l’esibizione in una data prossima, proponendo un intero concerto gratuito. L’amministrazione ringrazia Ivan Granatino per aver fatto il possibile per arrivare in tempo a Pozzuoli, nonostante le 4 ore di traffico, e ringrazia il pubblico presente in Piazza, che, nonostante la delusione, ha compreso la situazione.»