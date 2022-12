Capodanno a Pozzuoli: si va verso lo scontro tra sindaco e vice sindaco

POZZUOLI – Il Capodanno in piazza sta per trasformarsi in un caso politico a Pozzuoli. Dopo l’apertura delle buste -anticipata dalla fuga di notizie legata al nome del neomelodico Rosario Miraggio – sono tre le proposte sul tavolo della Giunta comunale. Secondo indiscrezioni i nomi caldi sono la coppia “Miraggio-Granatino”, il rapper Geoliere insieme a Jimmy Sax e una terza proposta che riguarderebbe tre opzioni.

SCONTRO – Nomi che hanno diviso anche la politica locale, chiamata a decidere a chi affidare il concerto di Capodanno. Secondo indiscrezioni e soprattutto secondo quanto ha affermato il manager di Miraggio (che ha parlato di una chiamata da parte del sindaco), Gigi Manzoni sorriderebbe alla scelta del neomelodico; diversa invece la scelta che vorrebbe fare il vice sindaco con delega agli spettacoli Filippo Monaco il quale opterebbe per un’altra tipologia di spettacolo, meno metropolitana e più aperta ad un target più ampio, ovvero la coppia Geoliere-Sax. Il vice sindaco, infatti, anche in pubblico ha parlato più volte di un “Capodanno di spessore”. Diversità di vedute che sullo sfondo agitano una situazione non certo idilliaca tra gli uffici comunali. Nelle prossime ore vedremo chi la spunterà.