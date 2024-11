Capodanno a Pozzuoli: Geolier il sogno proibito del sindaco Manzoni. Contatti con Sal Da Vinci

POZZUOLI – Il grande sogno per il Capodanno a Pozzuoli è Geolier. Il sindaco Gigi Manzoni non l’ha mai nascosto, ma sa che ora il rapper napoletano dopo Sanremo è quasi inarrivabile (oltre ad essere costosissimo). Il cachet di Geolier, infatti, svuoterebbe quasi il budget a disposizione del comune di Pozzuoli.

L’ALTERNATIVA – Allora ecco che il primo cittadino – che ha ormai spodestato il vice sindaco Filippo Monaco dall’organizzazione degli spettacoli – starebbe virando verso un profilo minore ma pur sempre gradito alla gente: Sal Da Vinci. L’artista napoletano, che fa parte della scuderia di “Azzurra Spettacoli” da cui Manzoni ha già attinto due volte (con Sannino, Miraggio, Ricciardi), potrebbe essere uno dei cantanti più accreditati a salire sul palco per la festa che saluterà il 2025. Evento che quest’anno, per la prima volta, andrà in scena sul lungomare Sandro Pertini di via Napoli.