Giornata della Gentilezza: a Pozzuoli frasi gentili sui Led Wall della Protezione Civile – LE FOTO

POZZUOLI – Anche Pozzuoli ha aderito al progetto di città metropolitana “costruiamo gentilezza”. L’assessore alle politiche sociali, Fabiana Riccobene, titolare della delega alla gentilezza, ha diffuso in città, attraverso i Led Wall della Protezione Civile, frasi di personaggi famosi in occasione della giornata mondiale della gentilezza. «Diffondere la gentilezza è una missione che tutti noi dovremmo compiere ogni giorno. L’empatia, il rispetto, la comprensione dell’altro iniziano proprio da un gesto gentile. I gesti gentili devono diventare il motore della nostra quotidianità per costruire insieme una società sempre più inclusiva» fa sapere l’assessore Riccobene.

I MESSAGGI – Attraverso i Led Wall sono stati diffusi quattro messaggi: “Essere gentili non costa nulla, ma può cambiare tutto” di Anne Frank; “Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato” di Esopo; “Sii gentile quando possibile. Ed è sempre possibile” del Dalai Lama; infine “Quando le parole sono sia vere che gentili, cambiare il mondo” attribuita a Buddha.

LE FOTO