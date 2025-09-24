Caos trasporti, consigliere denuncia «Intollerabili disagi per i cittadini flegrei»

NAPOLI – «Intollerabili i disagi che hanno subito nei giorni scorsi i cittadini di Bacoli e Monte di Procida. La Cumana ha praticamente sospeso, da sabato a martedì, la tratta Torregaveta Arco Felice, senza fornire spiegazione alcuna, presumibilmente per mancanza di treni funzionanti. Arrivare a Napoli, per pendolari, studenti e lavoratori è stato impossibile.» E’ quanto denuncia Domenico Brescia, consigliere comunale di Napoli, che ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e all’Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza, in merito alla recente interruzione della tratta Torregaveta-Arco Felice della Ferrovia Cumana e ai disagi causati dall’interruzione nel tratto Arco Felice-Bagnoli.

L’INTERROGAZIONE – «EAV ha ieri ripristinato il servizio sul tratto Torregaveta-Arco Felice ma si tratta solo di una toppa. – ha detto Brescia – Quello che è successo in questi giorni potrebbe ripetersi da un momento all’altro. E, allo stato, la Cumana rimane divisa in tre tratte, con il percorso Arco Felice-Bagnoli servito da pullman insufficienti e inefficienti. Una situazione inaccettabile. Che oltretutto provoca un intollerabile aumento del traffico sulle già intasate strade napoletane. Ho sottoposto in una interrogazione la questione al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e all’Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza. EAV ha gravi responsabilità e continua a utilizzare il pretesto del bradisismo per coprire le sue inefficienze, per giustificare lavori progettati male ed eseguiti peggio. Per nascondere una incredibile mancanza di personale che rende spesso impossibile il servizio. È un problema di tutta la città. Se ne discuta in Consiglio Comunale».