POZZUOLI – «Quanto sta accadendo all’interno della società “Puteolana 1902”, con evidenti manifestazioni di dissenso da parte dei tifosi, mi lascia perplesso ed assolutamente preoccupato in vista della stagione calcistica in serie D. I supporter della squadra cittadina sono stati e sono una risorsa imprescindibile e meritano rispetto, soprattutto per la passione e il sostegno che hanno sempre manifestato nei confronti dei colori della Puteolana» ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, intervenendo sulla vicenda della società di calcio “Puteolana 1902”, al centro di una serie di vicissitudini gestionali e di dissensi manifestati dai tifosi nei confronti dell’attuale presidente.

IL CAOS – «Il clima di incertezza -ha aggiunto il sindaco, che richiama esperienze negative che la squadra ha vissuto negli ultimi dieci anni – e di approssimazione che si respira attorno alla società rimandano ad un copione già visto e che la città non è più disposta a tollerare. Mi auguro che il presidente riesca a dare una risposta seria e concreta, che sia in grado di garantire una squadra e una società all’altezza, come Pozzuoli e i tifosi meritano».