Campo largo, il M5S Pozzuoli “smentisce” ma non sa che Manzoni tratta a Napoli

POZZUOLI – Prontamente è arrivata ieri la nota del M5S di Pozzuoli con la quale ha fatto sapere che “non c’è stata alcuna interlocuzione per un ingresso nell’attuale governo cittadino” volendo quindi smentire ogni accostamento con l’amministrazione Manzoni avanzata dal nostro giornale all’indomani delle dimissioni del vice sindaco e di un assessore. Nota che, alla luce dei fatti raccontati, sottintende un problema di comunicazione all’interno del M5S. L’ipotesi di un allargamento del campo largo ai grillini, infatti, è oggetto di discussione nelle sedi sovracomunali. Un’idea partita dal segretario Metropolitano del PD Giuseppe Annunziata già da tempo e ribadita da Napoli, negli ultimi giorni, al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni a cui è stata paventata anche l’ipotesi di offrire un posto in Giunta ad un nome gradito al candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico.