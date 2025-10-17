Bradisismo, comitati in piazza a Pozzuoli “Basta ritardi”

POZZUOLI – Il Comitato “Pozzuoli Sicura” ha organizzato per domenica 19 ottobre 2025, alle ore 10.30, in Piazza della Repubblica, una manifestazione per valutare con con i cittadini l’attuale situazione della città ed assumere eventuali iniziative. Mesi fa, in uno degli incontri del tavolo istituzionale, è stata consegnata la piattaforma con 15 punti del Coordinamento delle Associazioni e Comitati dei Campi Flegrei al Prefetto, che a sua volta l’ha inoltrata al Governo. Non un solo punto è stato accolto, in particolare sul sisma bonus e sulla proroga dei contributi per autonoma sistemazione per gli sgomberati a seguito della scossa del 20 maggio 2024. “Da notizie di stampa apprendiamo che la legge di bilancio che sarà approvata oggi dal Consiglio dei Ministri non prevede interventi per i Campi Flegrei. – fa sapere il comitato –In data odierna scade l’ulteriore proroga per la richiesta di contributi da parte dei condomini dei fabbricati sgomberati, con richieste molto basse rispetto agli oltre 200 fabbricati sgomberati, in quanto sussistono ancora difficoltà burocratiche e ritardi per la concessione di condono. Aggiungiamo la grave situazione dei trasporti, della viabilità, dei cantieri bloccati, dei ritardi per le opere pubbliche come la costruzione degli hub e delle vie di fuga solamente annunciati.” Il Comitato “Pozzuoli Sicura” ha lanciato un appello a tutti per incontrarsi e per assumere iniziative, auspicando “che la crisi amministrativa aperta con le dimissioni del Vice Sindaco e di un’assessora non si risolva con l’ennesimo rimpasto ma con la convinzione che bisogna determinare condizioni di svolta in questa città in agonia ed aprire una vertenza con il Governo e Regione, considerato che si dovranno fare i conti con un fenomeno che non ci abbandona, per cui vanno prioritariamente accelerate le procedure per la messa in sicurezza della città e dei cittadini. Insomma Pozzuoli avrebbe bisogno di una “scossa istituzionale”, non quelle del bradisismo.”