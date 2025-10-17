La «Voce dell’Arte» al Rione Terra di Pozzuoli

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli sostiene la mostra d’arte promossa da Flora D’Angelo per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Lo fa annunciando con orgoglio il proprio sostegno alla mostra d’arte promossa da Flora D’Angelo, dedicata al delicato ed attuale tema della violenza di genere. L’iniziativa si terrà oggi e domani presso il suggestivo Palazzo Migliaresi, nel cuore del Rione Terra di Pozzuoli, e vedrà la partecipazione di artisti e realtà associative impegnate nella promozione della cultura del rispetto, della consapevolezza e dei diritti delle donne. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, l’evento intende stimolare una riflessione profonda sulle molteplici forme di violenza che le donne subiscono e, al tempo stesso, celebrare la forza, la resilienza e la rinascita femminile. La Commissione Pari Opportunità sostiene con convinzione questa iniziativa, riconoscendo nell’arte uno strumento potente di educazione, dialogo e sensibilizzazione sociale, in linea con la propria missione di promuovere pari diritti e pari dignità per tutte e tutti. La Commissione desidera inoltre ringraziare l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Pozzuoli Mariasole La Rana per il costante impegno e la collaborazione nelle azioni di contrasto alla violenza di genere e di promozione della parità, elementi fondamentali per una comunità più giusta e consapevole. “Questo sostegno rappresenta un segno concreto di collaborazione e vicinanza tra istituzioni e mondo dell’arte, perché solo unendo le forze possiamo costruire una società più consapevole e libera dalla violenza.”