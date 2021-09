POZZUOLI – Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. In Campania, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni inizieranno mercoledì 15 settembre 2021 e termineranno mercoledì 8 giugno 2022. Si contano in totale 202 giorni di lezione. Nella città di Pozzuoli saranno 201 i giorni di lezione in quanto la festività del Santo Patrono, San Procolo, ricade nel periodo di attività didattica (martedì 16 novembre). Nelle scuole dell’infanzia le attività educative termineranno giovedì 30 giugno 2022.