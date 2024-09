Camaldoli Hospital, tra i lavoratori a rischio ci sono anche infermieri e OSS di Pozzuoli

POZZUOLI – Ci sono anche diversi puteolani tra i dipendenti della Camaldoli Hospital che questa mattina hanno protestano a Napoli contro i licenziamenti. In totale sono 700 i dipendenti a rischio, tra questi anche Pina Cerlino, OSS residente a Monterusciello. «Un’ingiustificabile adozione, da parte della Regione Campania, in un provvedimento relativo all’assegnazione, in favore della Camaldoli Hospital e Clinic Center, di un budget assolutamente inadeguato e di entità tale da non riuscire neppure a coprire i costi di struttura, sta portando alla chiusura di tre piani dell’Hospital Camaldoli – fanno sapere i lavoratori –Quindi, un errata pianificazione dei fabbisogni da parte della Regione sta mettendo a rischio il futuro di una delle Cliniche accreditate più importanti di Napoli che da metà settembre ha sospeso i ricoveri di lungodegenza e riabilitazione che in gran parte vengono mandati dagli ospedali dopo il ricovero per una continuità assistenziale o riabilitativa. A rischio ci sono oltre 700 dipendenti e le loro famiglie»