Cambio al vertice del Commissariato di Pozzuoli: la dirigente Ludovica Carpino lascia, il saluto della città

POZZUOLI – La città di Pozzuoli saluta e ringrazia la dirigente del commissariato di Polizia Ludovica Carpino. Dopo la promozione a primo dirigente (grado corrispondente a quello di Colonnello) la Carpino lunedì lascerà la guida dopo due anni e mezzo conditi da numerosi risultati in termini di operatività. A questi si aggiunge l’apprezzamento da parte dei puteolani per le doti umane e professionali di una poliziotta chiamata a gestire la sicurezza e l’ordine pubblico nella città di Pozzuoli durante i delicati giorni della crisi sismica. Tra i risultati raggiunti dal commissariato di piazza Italo Balbo sotto la guida della Carpino ci sono arresti per droga, violenze, evasione dai domiciliari e sequestri di armi e sostanze stupefacenti.

IL SALUTO – Questa sera la dottoressa Carpino ha voluto salutare la città durante un evento organizzato nei locali della chiesa di “Santa Maria” dal parroco Don Tonino Russo. Presenti gli agenti del commissariato che l’hanno accompagnata durante i due anni e mezzo di dirigenza e tutte le autorità cittadine tra cui i comandanti delle compagnie dei carabinieri e della finanza e del comando di polizia municipale. Al posto della Carpino arriva a Pozzuoli il vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, che lascia la guida da dirigente del Commissariato di Polizia di Secondigliano. L’avvicendamento è in programma per lunedì 30 settembre.