“Call for ideas”, l’iniziativa di “Nato Lavoratorio” a favore dei giovani talenti

BACOLI – “Nato Lavoratorio”, di Bruna Manfredonia, giovane donna bacolese, è un coworking e incubatore d’impresa. Da pochi giorni ha lanciato una call for ideas rivolta a freelancer, creativi, startup e aspiranti imprenditori che desiderano far crescere il proprio progetto in un ambiente collaborativo e stimolante. “L’iniziativa mira a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione, sostenendo giovani talenti, microimprese e professionisti indipendenti nella fase di avvio o crescita delle loro attività. Attraverso questa call, verranno selezionati tre progetti che avranno accesso a: Due mesi gratuiti di coworking presso “Nato Lavoratorio”, presso la ex Base Nato, a Bagnoli; Tutti i servizi inclusi, tra cui postazione personale, connessione Wi-Fi, area relax e sala riunioni, parcheggio gratuito; Opportunità di networking e mentorship con la community di innovatori e professionisti che animano lo spazio. Vogliamo dare spazio a chi ha idee, ma non sempre gli strumenti o il contesto per metterle in pratica. Il nostro obiettivo è creare connessioni utili, condividere competenze e costruire insieme un territorio più dinamico e creativo. Crediamo che ogni idea abbia diritto di nascere e trovare il suo spazio. L’innovazione cresce dove le persone si incontrano e condividono visioni”. – spiega Bruna Manfredonia Ceo e Founder di Nato Lavoratorio

COME PARTECIPARE – Per candidarsi basta raccontare la propria idea in poche righe, compilando il form di google online presente sulle piattaforme social . Le candidature sono aperte fino al 15 novembre 2025. I progetti selezionati saranno annunciati entro la fine del mese e potranno iniziare il loro percorso di coworking già da dicembre.

LE FOTO