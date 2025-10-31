Trovato con oltre 6 kg di droga in cantina: 39enne arrestato a Fuorigrotta

FUORIGROTTA – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto in zona Fuorigrotta, dove hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di oltre 5 kg e un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.