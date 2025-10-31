POZZUOLI/ Dopo l’aggressione l’ASL chiude il CUP di Monterusciello

POZZUOLI – “Comunichiamo che, a seguito di un grave episodio di aggressione ai danni di un nostro operatore CUP presso la sede di Monteruscello, lo sportello sarà temporaneamente chiuso al pubblico a partire da oggi, 31 ottobre. Vi invitiamo a utilizzare i seguenti canali alternativi per prenotazioni e servizi: Sportello fisico alternativo: CUP di Via Diano – Pozzuoli; Numero Verde Sanità: 80090399 (per prenotazioni telefoniche); Canali online: Portale online ASL Napoli 2 Nord e Farmacie Abilitate. Ci scusiamo per il disagio e Vi terremo aggiornati sulla riapertura non appena le condizioni lo permetteranno. Solidarietà ai nostri operatori.” E’ quanto fa sapere l’ASL Napoli 2 Nord a seguito dell’aggressione avvenuta ieri ai danni di un’infermiera e di una volontaria della Protezione Civile di Pozzuoli.