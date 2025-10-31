Smontava auto nel giardino di casa e rivendeva i pezzi: 23enne arrestato a Varcaturo – LE FOTO

VARCATURO – Stava tagliando a pezzi una Opel Astra rubata quando è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno arrestato. Così è finito in manette un 23enne di Giugliano, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia in via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo. Nel giardino della sua abitazione e nel salotto di casa i militari hanno trovato portiere, vetri, ruote e una innumerevole quantità di accessori della vettura stipati in ogni angolo. Il giovane selezionava i pezzi da rivendere e abbandonava sul posto i resti non utilizzabili. È accusato di riciclaggio, ricettazione e abbandono di rifiuti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

