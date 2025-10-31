Terra dei Fuochi, un arresto e diverse denunce a Varcaturo e Castel Volturno

GIUGLIANO – Continuano i controlli dei Carabinieri nell’ambito della tutela ambientale e contrasto ai reati in materia di rifiuti predisposto per la Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore, le operazioni hanno portato a un arresto e a diverse denunce nei comuni di Giugliano in Campania, Castel Volturno, Mondragone, Falciano del Massico e Francolise. A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 23enne, sorpreso mentre smontava un’auto rubata in un’area isolata. Il giovane selezionava i pezzi da rivendere e abbandonava sul posto i resti non utilizzabili. È accusato di riciclaggio, ricettazione e abbandono di rifiuti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. A Castel Volturno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme al NOE di Caserta, hanno denunciato un 37enne per gestione non autorizzata di rifiuti. In un fondo agricolo di circa 100 metri quadrati sono stati trovati cumuli di materiale ferroso, un veicolo carico di rifiuti metallici ed elettronici e due casolari abusivamente adibiti a officina. Area e mezzo sono stati sequestrati. A Falciano del Massico, denunciati un 55enne e una 27enne per gestione illecita di rifiuti: nei pressi della loro abitazione i militari hanno rinvenuto la carcassa di un’auto e tre pneumatici. A Francolise, un 49enne è stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi. Nel suo terreno agricolo, su una superficie di circa 2.000 metri quadrati, sono state trovate nove carcasse di auto e vari materiali plastici e metallici. A Mondragone, in via Appia Antica e località Stercolilli, i Carabinieri hanno sequestrato un’area di 130 metri quadrati dove erano stati abbandonati rifiuti ingombranti, mobili e frigoriferi. Un’ulteriore discarica abusiva è stata individuata a Castel Volturno, in via Carlo Plura e viale Fiume Po, dove erano depositati macerie, sanitari e pneumatici. Le aree sequestrate sono state affidate ai rispettivi sindaci per la bonifica.