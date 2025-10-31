POZZUOLI/ Chiusura Celli Group, a rischio 18 posti di lavoro: Caso presenta interrogazione ai Ministri

POZZUOLI – «Ho presentato un’interrogazione ai ministri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro per chiedere un intervento immediato sulla vertenza Celli Group di Pozzuoli, dove 18 lavoratori da settimane presidiano la fabbrica giorno e notte per difendere il loro posto di lavoro e il futuro dello stabilimento. La Celli Group, che meno di un anno fa ha incorporato la storica CAB spa, aveva promesso che la fusione non avrebbe comportato trasferimenti né tagli. Oggi invece comunica la chiusura del sito di Pozzuoli e lo spostamento della produzione a 700 chilometri di distanza, in Emilia-Romagna. Parliamo di una scelta che non nasce da una crisi industriale – perché la crisi non c’è – ma da una logica di pura convenienza aziendale. Ho chiesto al Governo di convocare con urgenza un tavolo nazionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con l’azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, per impedire l’ennesimo svuotamento industriale ai danni dei Campi Flegrei e della Campania. Quel sito è un presidio produttivo e di competenze che va difeso, non smantellato.» Così il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, dopo il deposito dell’atto parlamentare.