Caldo, consigli per la salute degli anziani “Idratazione, abiti leggeri e chiari ma anche affetto”

NAPOLI – Il protrarsi del caldo record su tutto il territorio regionale, con temperature oltre le medie stagionali di 3-5 gradi ed un tasso di umidità spesso superiore all’80%, spinge il Cardarelli di Napoli a pubblicare sul proprio canale YouTube una miniserie dal titolo “Estate in salute – consigli per stare bene”. Quattro video pillole fatte da geriatri, allergologi immunologi, diabetologi ed oncologi dell’ospedale partenopeo con le principali raccomandazioni da seguire per tutelare la salute dei pazienti più fragili.

I VIDEO – La prima puntata è dedicata agli anziani (https://www.youtube.com/watch?v=MGq46jvmcd0). A parlare è Maria D’Avino, direttrice dell’Uoc “Medicina ad indirizzo geriatrico”, che spiega come una corretta idratazione e nutrizione rappresenti il primo aspetto di cui tener conto per proteggere un segmento di popolazione che in questo periodo appare particolarmente vulnerabile.

“Circa due litri di acqua naturale nelle 24 ore e frutta e verdura a volontà – consiglia -, magari evitando i cibi piccanti e pasti abbondanti e copiosi”. Altra priorità è gestire le temperature degli ambienti in cui gli anziani vivono. “Se non condizionati – evidenzia il primario della Geriatria – quanto meno devono essere aerati nell’arco della giornata, con le persiane abbassate e restando all’ombra. Evitare di uscire nelle ore calde, dalle 11 alle 18, stessa regola che peraltro vale per i bambini”, aggiunge. Anche l’abbigliamento ha il suo peso. “Vestire con abiti leggeri e chiari in modo da far traspirare la pelle”, è il suggerimento.

L’ASSISTENZA – Ma c’è un altro aspetto su cui la direttrice D’Avino pone l’accento: l’affetto. “Bisogna stare vicino ai nostri anziani – conclude -, devono essere circondati dall’affetto e dalla presenza dei propri cari, magari non sempre della stessa persona ma comunque della famiglia”.