POZZUOLI/ Danneggiata la “panchina rossa” contro la violenza sulle donne

POZZUOLI – Danneggiata la panchina rossa, simbolo contro il femminicidio e la violenza di genere, installata in via Rosini. La struttura da giorni è fuori uso, forse a causa di un atto di vandalismo. Collocata sul belvedere che affaccia su via Napoli, la panchina rossa fu donata nel 2021 dal Rotary Club di Pozzuoli nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione.

LA PANCHINA – Sulla spalliera è impresso il numero della speranza: 1522, attivo 24 ore su 24 per accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.