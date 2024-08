POZZUOLI/ Pennone, processione e fuochi d’artificio «Il Ferragosto puteolano è stato bellissimo» – LE FOTO

POZZUOLI – «Il Ferragosto puteolano è stato bellissimo. Fin dal pomeriggio, tantissime persone hanno assistito alla tradizionale sfida per la conquista delle bandierine del Palo di Sapone. Poi, le celebrazioni in onore della Madonna dell’Assunta, portata in processione per le strade del Centro Storico. La conclusione con i fuochi d’artificio è stata davvero emozionante. Migliaia di persone con gli occhi rivolti verso il golfo, illuminato da uno spettacolo pirotecnico meraviglioso. Siamo una grande e bella comunità, e ieri, ancora una volta, lo abbiamo dimostrato». E’ quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni al termine della giornata di festeggiamenti dedicata al Ferragosto e alla Madonna dell’Assunta. Al termine del rito religioso è andato in scena uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato la città di Pozzuoli.

