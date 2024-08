BACOLI – Controlli nell’area archeologica di Baia anche a Ferragosto da parte dei carabinieri del nucleo subacquei di Napoli. L’obiettivo è stato quello di evitare che il parco sommerso venga danneggiato dai tombaroli, con particolare attenzione alla zona a tutela integrale dove non si può attraccare, né ci si può immergere. In azione i sub dell’arma che hanno presidiato l’intera area al largo delle coste di Pozzuoli e Bacoli.