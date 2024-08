POZZUOLI/ Follia a Monterusciello: sul tetto di un’auto a forte velocità per una challenge social – LE FOTO

POZZUOLI – Disteso su una tavoletta da mare sul tetto di un’auto che poi parte a forte velocità. È la follia andata in scena a Monterusciello, ripresa con uno smartphone e pubblicata su una storia di Instagram con tanto di geolocalizzazione. I protagonisti sono almeno tre giovani del posto, tutti residenti nei lotti popolari. L’episodio è stato ripreso di notte in via De Curtis lungo uno stradone già teatro di numerosi incidenti mortali.

LA DENUNCIA – Si tratta dell’ennesimo caso di car-surfing per le Challenge social che è stato denunciato da Francesco Emilio Borrelli. «Abbiamo lanciato tanti appelli, allertato le Autorità, chiesto di intervenire ma il fenomeno continua a dilagare -commenta Borrelli- Questi sciagurati rischiano non solo di farsi male ma di causare pericolosi incidenti. In questo video sembra che la strada sia isolata ma poi si vedono i fari di altre auto che, provenendo dalla direzione opposta, si avvicinano alla loro. Non capiscono il pericolo, se lo percepiscono se ne infischiano, non rispettano le più basilari regole del codice stradale, del vivere civile e della morale. È ora quindi di agire con maniere pesanti, le stragi di pedoni sulle nostre strade sono testimonianza dei pericoli creati da certi soggetti irresponsabili e folli».

IL VIDEO – Dalle immagini sono evidenti anche i volti dei protagonisti e il numero di targa dell’auto. Indizi che nelle prossime ore potrebbero portare le forze dell’ordine a risalire all’identità dei giovani.

LE FOTO