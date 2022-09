VOLLA – Il Rione Terra Sibilla non riesce a dare continuità al buon esordio contro la Sessana e cade contro il Micri, non riuscendo a reagire alle insidie che la gara ha presentato, come la rete immediata e l’espulsione del portiere Navarra nel primo tempo, prima di capitolare definitivamente nella ripresa sotto i contropiede avversari.

LO SVANTAGGIO – La partita si mette subito in salita per il Rione Terra Sibilla, che passa in svantaggio al 3′ con la rete di Campagnuolo, bravo ad approfittare di un errore difensivo dei flegrei in fase di impostazione. La reazione consiste nella grande mole di gioco dei flegrei, che si fa più insistente intorno alla mezz’ora, prima con una grande azione di Gallo a sinistra e il cross per Lucignano, che mette a lato di testa, e poi al 33′ con la punizione di Di Matteo dal limite, parata dal portiere sul suo palo. Nel momento migliore del Rione Terra Sibilla, arriva però la svolta: lancio lungo della retroguardia del Micri che coglie impreparata la difesa, costringendo il portiere dei flegrei Navarra all’uscita disperata che gli costa una severa espulsione. Nonostante l’inferiorità numerica, all’ultimo minuto gli ospiti sfiorano ancora il pareggio con Lucignano, che non riesce a deviare di testa una lunga rimessa laterale a pochi passi dalla porta.

IL KO – Nella ripresa il Rione Terra Sibilla ci va ancora vicino con un calcio d’angolo che passa in una selva di gambe, ma poi il Micri in contropiede inizia a tagliare a fette la difesa avversaria, sfiorando prima il raddoppio al 55′, negato da una parata con la faccia del nuovo portiere Cappiello e riuscendoci concretamente al 65′ con Auriemma, che non sbaglia a tu per tu con il portiere. Il sigillo arriva all’83’ con Vitale, che approfitta di un errato rinvio della difesa per siglare il 3-0 con un tiro all’incrocio.

A.S.D. MICRI: Di Noia Gio., Varriale, Casella, Ronzullo (66′ Pino), Provenzano, Berrino, Carrese (58′ Auriemma), Di Noia Ge. (71′ Spoleto), Campagnuolo (84′ Martino), Bosco (81′ Vitale), Speciale.

RIONE TERRA SIBILLA: Navarra, Barletta (76′ Scherillo), D’Angelo (39′ Cappiello), Grella, Romano (58′ De Filippis), Petrone, Cirino, Granata, Gallo, Di Matteo (53′ Della Monaco), Lucignano (53′ Costagliola).

MARCATORI: 3′ Campagnuolo, 65′ Auriemma, 83′ Vitale