BITONTO – Perde ancora la Puteolana, questa volta sul campo del Bitonto per 2-0. Ora la classifica inizia a farsi preoccupante per i granata che hanno racimolato appena 3 punti nelle prime sette gare di campionato. Sconfitta, dopo il deludente pareggio interno di domenica scorsa contro il Francavilla, che costa l’ultimo posto solitario nel girone H del campionato di serie D, agli uomini di mister Marra sempre più in bilico. Nelle prossime ore la società, che più volte ha rinnovato la fiducia al tecnico protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza lo scorso anno, potrebbe decidere di dare uno scossone all’ambiente affidandosi a un nuovo allenatore.

LA CRONACA – Pochi minuti e la Puteolana si fa vedere con Esposito, tiro fuori. Dall’altra parte buono spunto sulla sinistra per il Bitonto che mette il cross in mezzo alla ricerca di Maffei. L’attaccante non ci arriva di un nulla. Traversa Maffei su calcio di punizione. Occasione di testa D’Ascia, nitida, parata del portiere . Gol Taurino su calcio di rigore. Nella ripresa partono meglio i calciatori neroverdi che si fanno vedere con il neo entrato Palazzo e con Maffei. Dall’altra parte Iadaresta, che ha preso il posto di Esposito, si fa vedere con una conclusione che non riesce però a superare Petrarca. Nel finale arriva la rete del definitivo 2-0, con la segnatura di Palazzo. Una gara quindi che si chiude con la vittoria dei padroni di casa, bravi nell’approfittare di una delle poche occasioni di un match duro soprattutto dal punto di vista agonistico.

BITONTO: Petrarca, Tangorre (74’ Gomes), Chiaradia, Silletti, Clemente, Gianfreda, Spinelli, Ungredda (80’ Muscatiello), Figliolia (62’ Moscelli), Taurino (46’ Palazzo), Maffei (67’ Losavio). In panchina: Figliolia, Petrignani, Carullo, Palazzo, Cianfardini. Allenatore: Valeriano Loseto.

PUTEOLANA 1902: Lamberti, D’Ascia, Varchetta, Avella, Buono (62’ Arrivoli), Gatto (67’ Haberkon), Della Corte (22’ Fontanarosa), Di Palma (55’ Romano), Grieco, Guarracino, Esposito (52’ Iadaresta). In panchina: Maiellaro, Amelio, Marzano, Di Lorenzo. Allenatore: Salvatore Marra.

Tabellino:

Marcatori: 41’ Taurino, 92’ Palazzo

Ammonizioni: Gianfreda, Figliolia, Clemente, Moscelli – Di Palma, Varchetta

Espulsioni: