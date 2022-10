POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ricordo la campagna elettorale di questa estate per le comunali…Tutti si sciacquavano la bocca dicendo che avrebbero dovuto rivitalizzare le periferie…che non dovevano essere solo un quartiere dormitorio…manco poi avessimo un altro posto per andare a dormire…Quest’estate, sulla spinta dei comunicati delle varie fazioni politiche (PD-costola-destra e PD-costola-sinistra in primis), la linea di costa che comprende Cuma, Licola e Varcaturo si è trasformata in Riviera Romagnola…Peccato che la movida sia perlopiù notturna e che serva solo a foraggiare l’imprenditoria di contesto…Peccato che in Riviera Romagnola non ci siano residenti del luogo ma villeggianti che sono ben propensi a sorbirsi gli eventuali fastidi acustici…Peccato che continua a non avere soluzione la problematica degli olezzi notturni provocati da depuratore e canali della zona e che, quindi, oltre a dover sopportare l’inquinamento acustico, si è costretti a sopportare l’inquinamento olfattivo pure…Peccato che si potrebbe fare musica, anche ad alto volume, nel rispetto dei residenti della zona, installando barriere acustiche e direzionando i diffusori sonori verso il mare…E peccato che fare una semplice camminata, in alcune zone del Comune di Pozzuoli, questo non sia consentito…» (Riccardo Stinca)