CALCIO/ Sardo-gol lancia il Rione Terra

BACOLI – Ha impiegato quattro presenze Paolo Sardo, alla prima spostato più avanti, per trovare la prima rete in maglia Rione Terra Sibilla. Gol di fondamentale importanza per la corsa playoff, che fissa il punteggio sull’1-0 contro una Virtus Goti battagliera soprattutto nella ripresa. Flegrei che non subiscono gol in casa da novembre, e che con questa vittoria restano quindi al quarto posto in classifica a quota 39, allungando a +4 sul Vitulazio quinto, sconfitto in casa dalla Virtus Afragola, e a +6 sulle inseguitrici della zona playoff.

LA PARTITA – Il solito approccio propositivo alla gara porta il Rione Terra Sibilla a chiudere gli avversari nella propria metà campo, con il primo brivido che arriva al quarto d’ora, quando un corner corto libera Mari al cross per Cirino, che di testa la mette di poco alta. Un paio di minuti più tardi, Sardo inizia a mostrare la sua pericolosità con gli inserimenti in area, ma il suo tiro volante viene stoppato da un intervento al limite del gioco pericoloso del difendente, dalla cui carambola, tra le proteste dei padroni di casa, esce Migliaccio col pallone e scarica un diagonale ben parato da Stanzione. Le proteste si fanno più veementi qualche minuto dopo, quando Stanzione calcola male un cross dalla destra, si fa sfuggire il pallone dalle mani e finisce addosso a Scherillo, pronto a calciare a porta vuota in area.

IL GOL – Per il direttore di gara si tratta di fallo in attacco. Il Rione Terra Sibilla non si fa però prendere dallo sconforto e affonda al 40′: Mari scappa via a sinistra e crossa rasoterra in mezzo, con Sardo che arriva a chiudere di sinistro sul secondo palo per il meritato vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa devono rinunciare a capitan Romano per un fastidio muscolare e si presentano in campo con Cirino retrocesso sulla linea dei difensori, che avrà il suo bel da fare. Il secondo tempo è infatti meno brillante del primo, complice anche la reazione della Virtus Goti, che inizia a guadagnare campo provandoci anche con qualche conclusione da fuori, affidata soprattutto ad Insigne. L’arrembaggio finale degli ospiti porta ad una serie di corner, uno dei quali fa scaturire una mischia all’87’ con la sfera che viene neutralizzata sulla linea da Navarra con l’aiuto del palo. Dopo il sospiro di sollievo, i ragazzi di mister Faustino possono godersi i 3 punti e la striscia di imbattibilità casalinga allungata.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, De Vito (76′ Del Giudice), Iervolino, Romano (46′ Granata), Castaldo, Cirino, Sardo, Amabile, Scherillo (56′ Improta), Migliaccio (91′ Bullone), Mari (67′ Gallo).

VIRTUS GOTI ’97: Stanzione, Dello Iacono, Piccirillo, Diallo, Rispoli, Pace, Capasso, Angelino, Di Nardo (58′ Medina), Insigne, Fammiano.

MARCATORE: 40′ Sardo

ARBITRO: Massimo Esposito (Torre Del Greco)

ASSISTENTI: Roberto Romano (Torre Del Greco), Giacomo Sirico (Torre Del Greco)

NOTE: Ammoniti Piccirillo, Capasso e Pace (VG). Recupero 0 1°T, 3′ 2°T