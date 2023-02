Carnevale a Pozzuoli? No, l’assessore al Turismo Filippo Monaco si è fermato a Natale

POZZUOLI – Se a Bacoli e Quarto si festeggerà il Carnevale con sfilate, maschere e carri allegorici, a Pozzuoli non sarà così. Eccetto qualche manifestazione (vedi quella organizzata dal centro anziani di Monterusciello) in città non ci sarà nulla per i più piccoli. Nonostante le casse comunali piene, a tradire la città è la mancata programmazione da parte dell’assessorato al turismo e agli spettacoli che non ha inserito nessuna manifestazione in calendario. Almeno fino ad oggi, sabato 18 febbraio, ad appena tre giorni dal Carnevale.

NESSUN EVENTO – Forse “sazio” per il boom di visite ottenute dal Rione Terra a Natale e il successo degli eventi alla Darsena (organizzati dai titolari delle attività commerciali dell’antico porticciolo dei pescatori) il vicesindaco con delega agli spettacoli e turismo Filippo Monaco, ha ritenuto (o dimenticato?) che non era il caso di organizzare nulla in città costringendo i puteolani che vogliono vivere una giornata all’insegna dell’allegria ad andare altrove. Un vero peccato.