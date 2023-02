Carnevale anche a Bacoli, sfilata a Miliscola con il camion della raccolta differenziata

BACOLI – Festa di Carnevale anche a Bacoli dove per la prima volta sfilerà anche il carro della raccolta differenziata. Nell’ambito della giornata di festa, adulti e bambini riceveranno coriandoli in cambio di un rifiuto differenziato. Alla sfilata dei carri prevista per martedì grasso sul lungomare Miliscola, sfilerà anche il carro della raccolta differenziata della “Flegrea Lavoro”, società che cura la raccolta rifiuti e la pulizia della città, addobbato a festa, sul quale saranno presenti lavoratori vestiti per il Carnevale pronti a raccogliere i rifiuti portati dai bambini. Plastica, vetro, umido e carta. Per ogni rifiuto ben smaltito, si riceverà in cambio una busta di coriandoli.