CALCIO/ Puteolana da non credere: 5-0 al Bitonto e play-out a 5 punti

POZZUOLI – A vedere quella di quest’oggi, si farebbe davvero difficile riconoscere una squadra ultima a stazionare nei bassifondi della classifica; anzi se non si conoscesse la storia di questo campionato in corso, alla luce di quanto visto quest’oggi, sarebbe impossibile indovinare la posizione in classifica della Puteolana. Allo stadio Domenico Conte nell’anticipo della ventiquattresima giornata, i flegrei vincono per 5-0 contro il Bitonto. I granata sono finalmente riusciti nel coniugare qualità e quantità. Sono riusciti a dare equilibrio e senso alla doppia fase, incisività alla manovra con un gioco fluido sugli esterni ed a stringere l’abisso che separava i diversi reparti in campo. E’ doveroso aggiungere anche che l’avversaria quest’oggi non è stata sicuramente tra le migliori viste al Domenico Conte. Il Bitonto è stato assolutamente inguardabile e non è quasi mai riuscito a portare pericoli ai pali difesi da Lamberti fatta eccezione per un paio di conclusioni a risultato acquisito che hanno avuto l’unica valenza di attribuire meriti e qualità al portiere puteolano. La parola salvezza (distante 11 punti) resta comunque taboo mentre invece, con la vittoria di oggi play-out distano soltanto 5 punti in attesa chiaramente dei risultati di domani. Una sfida non proibitiva per i diavoli rossi a patto di riuscire a dare continuità se non ai risultati, all’attenzione ed alla concentrazione messa in campo nel match odierno.

LA PARTITA – La Puteolana ha l’onere di provare a fare la partita. Gli uomini in campo sembrano esserne consapevoli e partono subito molto aggressivi su ogni pallone. Ci prova dalla destra Mignogna, ma il suo traversone è preda della retroguardia ospite. Qualche minuto più tardi, dagli sviluppi di un corner, è Varchetta a spuntarla di testa ma trova i guantoni di Petrarca. La partita è molto maschia con contrasti duri a centrocampo. L’arbitro sembra tenere salde le redini del match estraendo diverse volte il cartellino giallo. In questa fase la Puteolana ci prova ma manca di incisività. I diavoli rossi riescono a sbloccare il risultato soltanto al 19’: conclusione di D’Ancora, la traiettoria colpisce prima il palo poi il portiere, finendo in rete. Il vantaggio da fiducia agli uomini di Marra che si proiettano con decisione in fase offensiva senza però riuscire ad imbastire azioni convincenti. Ci prova Gatto dalla distanza, ma la sua conclusione finisce a lato. Ci Prova Amelio direttamente da calcio d’angolo con un sinistro velenoso che accarezza la traversa e finisce fuori. C’ tempo ancora per un’ultima occasione granata targata Haberkon (buona prova la sua) che sguscia via su di un lancio lungo e calcia in porta prendendo l’esterno della rete.

LA GOLEADA – I secondi 45 minuti sono interamente di marca granata. Il Bitonto sparisce dal campo e la Puteolana ne approfitta cinicamente. Ad inizio ripresa, Varchetta ribadisce in rete di testa un preciso calcio d’angonlo di Gatto tagliato sul primo palo. Neanche il tempo di riposizionare la sfera a centrocampo che la Puteolana cala il tris ed ancora su calcio piazzato. Ancora Gatto a calciare, D’Ancora la spunta in mischia di testa e trova la doppietta personale, il giusto premio per una partita in cui ha giganteggiato in lungo e in largo. La partita è tutt’altro che finita. La Puteolana diverte e il neo entrato Rabbeni non sembra assolutamente intenzionato a figurare come comparsa. Il numero 89 da profondità ed apre molto bene la manovra riuscendo ad iscriversi a referto in due circostanze al 60’ con una conclusione da centro aerea ed al 65’ con un pregevole colpo di testa sul palo lontano sul quale Petrarca può solo assistere alla sfera che varca la linea: 5-0 al Conte ed i granata che nel finale riescono a gestire bene il risultato senza concedere. La legge inflessibile del calcio impone che siano i risultati successivi a dare credibilità ai precedenti. Non resta che attendere la prossima sfida che vedrà i granata impegnati in trasferta sul campo del Martina Calcio.

PUTEOLANA (3-5-2): Lamberti; Varchetta (18’ st Raucci), Avella, Amelio (c); Mignogna (9’ st D’Ascia), Caliendo, Gatto, D’Ancora (24’ st Grieco), Colaci; Haberkon (18’ st Guarraccino), Romeo (9’ st Rabbeni).

A disp.: Sodani, Catinali, Lamboglia, Rimoli.

All. Marra

BITONTO (3-5-2): Petrarca, Clemente, Silletti, Gianfreda; Riefolo, Mariani (c) (38’ st Ungredda), Cardore (24’ st Rapio), Muscatiello (10’ st Spinelli), Tangorre; Moscelli (18’ Cirrottola), Maffei.

A disp.: Civita, Bux, Lucchese, Grumo, Tassiello.

All. Loseto

Reti: 19’ e 8’ st pt D’Ancora, 3’ st Varchetta, 15’ st e 19’ st Rabbeni

Arbitro: Re Depaolini (Legnano). Assistenti: Gentile (Isernia) e Martinelli (Potenza).

Ammoniti: Mignogna, Haberkon, Varchetta, Avella, Grieco (P), Gianfreda, Spinelli (B)

Recupero: 1 pt – 2 st