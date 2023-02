Movida, 8 giovani trovati con droga

GIUGLIANO – Controlli alto impatto anche nel sabato sera di Giugliano. I carabinieri della locale compagnia hanno presidiato le zone più frequentate dai ragazzi e sanzionato 8 giovanissimi per uso di droga. Tutti riuniti attorno ai locali della città, sono stati trovati in possesso di stupefacenti, probabilmente destinati a “movimentare” la loro serata. Saranno segnalati alla Prefettura.

I CONTROLLI – Denunciato per porto di armi un 26enne del posto perché trovato in strada con un coltello a serramanico nelle tasche. E ancora, durante i controlli sono stati multati 25 automobilisti, gran parte per guida senza assicurazione e senza patente, 62 le persone identificate, 41 i veicoli passati al setaccio. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.