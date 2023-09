CALCIO/ Rione Terra Sibilla male all’esordio: sconfitto in casa dal Casoria

POZZUOLI – Match al Chiovato di Bacoli giocato con un caldo sahariano, iniziato infatti dalle due squadre con ritmi bassi e senza sussulti fino alla mezz’ora, quando Foti scarica in rete un calcio di punizione dal limite dell’area. Il Casoria accelera poi nel finale di tempo, quando in un minuto segna due reti: al 40′ Giordano è fortunato in un rimpallo in area e fa 0-2, mentre al 41′ Lepre gira di prima intenzione sul primo palo un cross dalla sinistra per il terzo gol ospite. Nella ripresa mister Faustino sostituisce l’infortunato Di Giorgio con Migliaccio, che al 52′ si sposta il pallone sul destro e calcia in area costringendo il portiere alla parata di piede. Il Rione Terra Sibilla prova a rientrare nel match al 75′ con una fuga a destra di Migliaccio e il cross per l’incornata di Mascolo di poco fuori, ma poi la squadra flegrea si spegne: due minuti dopo Casolare nega la doppietta a Lepre con un grande intervento, ma all’85’ nulla può sulla rasoiata di Grieco da fuori area. Doppietta di Lepre che arriva comunque poco dopo con un tap-in in scivolata, prima di chiudere la gara con un’altra rete e la sua tripletta personale.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Casolare, Errico (58′ Caiazzo), Baratto, Iannuzzi, Barletta, D’Angelo (46′ Albano), Castellano, Castaldo (71′ Calvanico), Soprano (58′ Longobardo), Di Giorgio (46′ Migliaccio), Mascolo.

ASD CASORIA: Santangelo, Carannante (88′ Esposito), Guglielmo, Giordano (68′ Grieco), Foti, Battaglia, Lepre, Severino (85′ Francese), Esposito (88′ Porzio), Rega, Salim (68′ De Rosa).

MARCATORI: 30′ Foti, 40′ Giordano, 41′, 86′ e 94′ Lepre, 85′ Grieco

ARBITRO: Di Placido di Ariano Irpino. Assistenti Freda e Forgione (Avellino)

NOTE: Ammoniti Mascolo, Iannuzzi, Albano, Castellano (R), Severino (C). Espulsi Castellano (R) all’87’ e a fine partita Baratto (R) e massaggiatore Casoria. Recupero: 3′ 1°T, 4′ 2°T