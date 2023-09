POZZUOLI – Da anni gli abitanti di via delle Colmate lamentano la poca sicurezza della strada, da sempre sprovvista di guardrail, recinzioni con presenza di banchina non percorribile ed in alcuni tratti addirittura a strapiombo molto pericolosa. Diversi cittadini hanno già inviato PEC indirizzate alla amministrazione comunale senza però aver ricevuto, ad ora, nessuna risposta.