CALCIO/ Deludono Puteolana e Rione Terra Sibilla

POZZUOLI – Esordio amaro in Eccellenza per la Puteolana 1902 e il Rione Terra Sibilla. I granata di Pozzuoli non vanno oltre il pareggio casalingo contro il Pomigliano, mentre il Rione Terra Sibilla viene travolto in casa.

PUTEOLANA 1902 – Pareggio in rimonta per la Puteolana 1902 che dopo essere passata in svantaggio riesce ad impattare (in 10 uomini) la gara al 92′ grazie ad un rigore di Prisco, che nel primo tempo aveva avuto l’opportunità di portare avanti i suoi già nella prima frazione fallendo però, in quel caso, il penalty del vantaggio.

RIONE TERRA – Amarissimo l’esordio per il Rione Terra Sibilla che viene travolto in casa per 6 – 0 dal Casoria.