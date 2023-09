CALCIO\ Esordio amaro granata. Puteolana 1902- Pomigliano 1-1

POZZUOLI – Non certo le aspettative ma volendo neanche i migliori auspici, quelli che il campo ha tradotto in un modesto pareggio nella “Prima al Conte”. Complice il caldo che ricorda ancora troppo le atmosfere agostine, un manto erboso irregolare ed un calcio probabilmente ancora da rodare. Dopo le prime esaltanti vittorie di Coppa, la Puteolana 1902 “stecca” la prima partita di campionato. Allo Stadio Comunale “Domenico Conte” di Pozzuoli, i Diavoli Rossi non riescono andare oltre il risultato di 1-1 contro un Pomigliano che oltre ad una difesa tutto sommato attenta, non ha davvero saputo opporre granchè.

Puteolana che parte bene nei primi 45 minuti, messa bene in campo, padrona del gioco ed in grado di poter condurre a proprio favore la partita con un pressing alto che mette subito alle corde gli avversari. Puteolana subito vicino al goal con la traversa sfiorata da Tranchino. Al 20’ il secondo episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro: Liccardi interviene con un braccio un cross di Nicolas Pesce. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto; dagli undici metri si presenta Prisco che fallisce clamorosamente. Granata scossi indubbiamente dal duplice episodio . Nella ripresa il gioco palla a terra e la pazienza nel trovare spazi con interessanti cambi di fronte è sostituito da lanci lunghi a scavalcare il centrocampo nella disperata ricerca della sponda di prisco e la profondità di qualche inserimento. Il numero 9 granata è tenuto a bada dal duo Liccardi-Caccia che ne limitano i movimenti e la pericolosità offensiva. L’unico pericoloso tra le fila puteolane è Vitale; l’esterno offensivo è un grattacapo per la difesa del Pomigliano risultando pericoloso in più di una circostanza senza però riuscire a trovare lo spunto del gol.

Alla mezz’ora i granata devono rinunciare a Pesce; il numero 8 granata commette un fallo in fase di ripiegamento difensivo per rimediare ad un errore del centrale Rinaldi, intervento che l’arbitro sancisce con il secondo cartellino giallo. E’ probabilmente l’episodio che consente alla squadra ospite di prendere campo, affacciandosi per le prime volte tra i pali difesi da Pirone iscrivendo qualche innocua conclusione a referto. Tra il Pomigliano è da segnalare la buona prestazione del subentrato Di Nardo autore di buone ripartenze ed una chiave tattica che mette in difficoltà la retroguardia granata. La partita sembra orientarsi su un misero 0-0 quando il numero 19 Scognamiglio lascia partire un destro che prende in contropiede Pirone e insacca sul palo alla destra del portiere. Pomigliano in vantaggio. La Puteolana prova a cercare un pari disperato ancora con lanci lunghi in area; su uno di questi stavolta, allo scadere, si avventa Prisco che viene atterrato prima di concludere a rete. Ancora Rigore per i granata. Dagli undici metri ci riprova Prisco che stavolta non fallisce. 1-1 e partita che finisce così. Puteolana modesta nella costruzione di gioco e poco incisiva in fase offensiva. Il bomber Prisco anche se talvolta impreciso negli appoggi, è indubbiamente troppo solo e servito male in fase offensiva. Da segnalare, l’ottima regia di Pontillo, calciatore che per quanto spesse volte “innamorato della sfera” appare per doti di altra categoria. Sulla sinistra Calone sembra essere un elemento molto valido e attento nella doppia fase. La sua prestazione sarebbe davvero notevole se i suoi cross risultassero maggiormente precisi. Reparto difensivo che patisce indubbiamente un calo fisico (complice il caldo) perdendo lucidità e velocità nella seconda parte di gara. Granata ancora orfani del gioiellino Laringe, ma che necessitano ancora di tanto lavoro per recitare un ruolo da protagonisti in questo torneo e ritrovare il feeling con una tifoseria che già intonava cori al presidente “Meritiamo di più”.

IL TABELLINO

PUTEOLANA: Pirone, Calone, Rosolino (79’ Puzone), Rinaldi, Amelio, Pontillo, Catinali (77’ Pisani), Pesce, Tranchino (60’ Alvino), Vitale (62’ Cuomo e dall’85’ Aliperta), Prisco. All : De Michele

POMIGLIANO: D’Aquino, Liguori, Affinito (60’ Landolfo), Paolillo, Caccia, Liccardi, Guidone (69’ Scognamiglio), Szafran, Iattarelli, Russo (69’ D’Errico e dal 90’ Romano), Borrelli (60’ Di Nardo). All.: Di Nardo

Marcatori: 79’ Scognamiglio- 90’ Prisco rig.

Ammonizioni: Pontillo, Rinaldi, Amelio

Espulsi: Pesce (doppia ammonizione)