CALCIO/ Rione Terra schiacciasassi: battuto il Massa Lubrense 5-0

POZZUOLI – Ultima gara in casa per questo anno solare per il Rione Terra, avversario di giornata é il Massa Lubrense. Dopo una settimana turbolenta culminata con il cambio della guida tecnica, il Rione Terra si presenta al Conte di Pozzuoli con una fisiologica fame di Vittoria per recuperare un po’ di terreno dalle squadre che precedono in classifica, impegnate in questa giornata in scontri diretti. Sulla panchina del Rione Terra siede Mister Massa e sin dalle prime battute i calciatori flegrei si spingono in avanti alla ricerca del vantaggio. Diverse sortite offensive nei primi 20 minuti di gioco non portano tuttavia al vantaggio che sarebbe stato meritato; da segnalare anche un salvataggio sulla linea di un difensore ospite, su una carambola che stava per regalare la gioia del goal a Zito. La gara la sblocca Lubrano, bravo a raccogliere un cross dalla sinistra di Carandente. Lo stesso trequartista dopo pochi minuti raddoppia su calcio, piazzato calciando un meraviglioso arcobaleno che si in fila all’incrocio dei pali dell’incolpevole portiere del Massa Lubrense. Gli ospiti, sotto di due reti, reagiscono rendendosi pericolosi dalle parti di Navarra che è molto bravo in due circostanze, a parare gli insidiosi tiri degli avversari.

LA NETTA VITTORIA – Al 45’ il Rione Terra mette definitivamente in ghiaccio la partita grazie alla rete di Infimo, che su assist di Pinto, coglie impreparata la retroguardia, eludendo il fuorigioco della difesa ospite e sigla il 3-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa non corrono pericoli e, anzi, continuano a tenere il pallino del gioco rendendosi più volte pericolosi. Mazzucchiello, subentrato a Infimo, impegna il portiere avversario che compie un miracolo su una girata dell’attaccante; ma nulla può pochi minuti dopo, dovendo subire la quarta rete siglata proprio da Mazzucchiello. Il Rione Terra dilaga andando a segno per la quinta volta, ancora una volta con Carandente, migliore in campo oggi, che realizza così la propria doppietta personale. Finisce così, nel migliore dei modi, l’anno solare del Rione Terra che raccoglie tre punti fondamentali per il proprio percorso in campionato.