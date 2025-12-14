CALCIO/ La Puteolana crolla in casa, a Pozzuoli passa il Castel Volturno

POZZUOLI – Dopo la gioia di mercoledì scorso per aver avvicinato di qualche passo la finale di Coppa Italia, la Puteolana conosce la delusione di una sconfitta rocambolesca in casa contro il Castel Volturno, che costringe i padroni di casa a stazionare a metà classifica. Ai diavoli manca la lucidità di trovare il guizzo nonostante gli assalti insistiti, pagando invece tre minuti scellerati ad inizio ripresa, quando arrivano in rapida successione i due gol degli ospiti, che indirizzano in modo irreversibile il match. Si conclude così il girone d’andata del girone A, che ripartirà domenica prossima contro lo spauracchio Gladiator.

LA PARTITA – La Puteolana nel primo tempo va solo a fiammate: al 10′ una spettacolare combinazione tra Filogamo, Mancini ed Auriemma manda quest’ultimo alla conclusione sull’esterno della rete, ma è al 24′ che arriva la grande chance, con Mancini che non riesce a battere Scolavino a tu per tu. Il Castel Volturno risponde al 34′ con un bel colpo di testa di Percuoco che finisce largo, ma il finale è ancora di marca granata: al 40′ Auriemma è anticipato a pochi centimetri dalla porta sul cross di Avolio e, sul seguente calcio d’angolo, Battaglia anticipa di testa il portiere ospite, ma non inquadra lo specchio. La ripresa inizia invece con il blackout dei padroni di casa, che subiscono al 52′ la rete dell’1-0 con un nuovo colpo di testa di Percuoco da azione di corner. La Puteolana è in confusione e concede un nuovo tiro a Calvino, sul quale Cabriglia compie un vero e proprio miracolo. Il giovane portiere nulla può però sugli sviluppi di un nuovo calcio d’angolo, quando una serie di rimpalli si conclude col tocco finale di Boiano che varca la linea per il clamoroso 0-2. Da lì inizia un vero e proprio assalto granata alla ricerca del pari, ma i continui attacchi, sviluppati soprattutto sull’asse Avolio-Mancini, mancano spesso di lucidità nella rifinitura. Il Castel Volturno si difende con grinta e con tutti i mezzi possibili, portando a casa un’importantissima vittoria.