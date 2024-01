CALCIO/ Rione Terra e Quarto Afrograd si dividono la posta in palio: zona salvezza invariata

BACOLI – Dieci punti dividono in classifica il sedicesimo posto occupato dal Quarto Afrograd e il diciassettesimo occupato dal Rione Terra. Lo scontro diretto può essere un’occasione per incidere in modo determinante sui distacchi in classifica e, quindi, scongiurare o meno l’ipotesi play out a fine stagione. Le due squadre flegree, che si affrontano al “Chiovato” di Bacoli, rimandano però tutti i discorsi in tal senso: succede tutto nel primo tempo, al vantaggio quartese di Franzese risponde Di Gennaro per i padroni di casa, che settimana prossima andranno a far visita al Montecalcio, a caccia di punti in un altro derby flegreo.

LA PARTITA – La partenza del Rione Terra è di quelle che lascia presagire la giusta cattiveria, con dieci minuti di grande intensità. La squadra di mister Amorosetti reclama anche per un calcio di rigore al 5′, quando Di Gennaro vince un contrasto ed entra in area anticipando il proprio marcatore, che lo tocca da dietro in ritardo. Ma per il sig. La Luna di Collegno non c’è nulla e si prosegue. La spinta offensiva dei padroni di casa va però via via scemando, con il Quarto Afrograd che guadagna metri fino ad arrivare al vantaggio: al 20′ Franzese beneficia di un’azione sulla linea di fondo a sinistra ed insacca in tap-in la rete dello 0-1. La squadra rossoblù tiene il pallino del gioco per larghi tratti, ma il Rione Terra riesce a pareggiare al 37′ dopo una buona azione in verticale, che libera Ranieri al tiro respinto da pochi metri da Mola, ma sulla ribattuta arriva Di Gennaro, che è il più lesto sulla sfera e fa 1-1. Due minuti dopo, il Quarto può subito passare nuovamente in vantaggio, ma La Pietra si divora l’1-2 dopo un rimpallo dall’interno dell’area. Nella ripresa calano le energie del Rione Terra, che lascia il dominio del gioco agli ospiti, cercando di mettere una pezza quando l’azione dei rossoblù arriva al limite dell’area, come in occasione della serpentina tentata da Romano, che sceglie di non calciare dai 15 metri al 75′. I padroni di casa provano a pungere solo nel finale con un paio di conclusioni di Gioielli dalla distanza, ma nessuna delle iniziative delle due squadre è tanto pericolosa da cambiare il punteggio.

RIONE TERRA: Poerio, Savarise, Capogrosso, Della Monica, Pisani, Napolitano, Capone, Di Gennaro (72′ Accietto), Gioielli, Salazaro (72′ Cacciuottolo), Ranieri. All. Amorosetti.

QUARTO AFROGRAD: Mola, De Rosa (72′ Siciliano), Palumbo, Annella (62′ Calabrò), Aldair, Guarino, Romano, Conte, De Biase (56′ Ragosta), La Pietra, Franzese. All. Platone

MARCATORI: 20′ Franzese (Q), 37′ Di Gennaro (R)

ARBITRO: sig. La Luna di Collegno. Assistenti sig. Maiello (Nola) e sig. Marcone (Nocera Inferiore)

NOTE: ammoniti Della Monica, Gioielli, Pisani (R); Franzese, Aldair (Q). Recupero: 2′ 1°T; 3′ 2°T