POZZUOLI/ Lorenzo senza infermiere a scuola, l’ASL assicura «Impegno per la piena inclusione»

POZZUOLI – L’ASL Napoli 2 Nord, in merito alla vicenda di Lorenzo, il bambino di 6 anni affetto da Atrofia Muscolare Spinale di Tipo 1 dalla nascita, con una nota «ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità per la piena inclusione scolastica del piccolo. Per quanto di propria diretta competenza l’Azienda, attraverso il Distretto Sanitario 35 ed i Servizi Dipartimentali, ha provveduto all’inserimento del piccolo nel programma di assistenza domiciliare integrata (ADI), grazie al quale è stato possibile garantire il supporto relativamente a tutti i bisogni assistenziali emersi, avviare le procedure per l’accesso all’assegno di cura regionale, con l’ulteriore finalità di una integrazione con i servizi previsti dall’Ambito Territoriale Sociale 12 di Pozzuoli e con il Comune. L’ASL Napoli 2 Nord, agendo nel quadro delle linee normative nazionali e regionali, dichiara la propria disponibilità ad ulteriori tavoli di confronto con tutti gli attori istituzionali, Ambito Territoriale, Comune di Pozzuoli ed Ufficio Scolastico territoriale, per individuare le soluzioni idonee a garantire la migliore assistenza socio-sanitaria al piccolo Lorenzo, in modo che possa al più presto frequentare la scuola in modo regolare e appropriato alle sue esigenze.»