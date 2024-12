CALCIO/ Rione Terra corsaro cala il poker sul campo del Sant’Agnello

SANT’AGNELLO – Poker del Rione Terra in casa del Sant’Agnello. I flegrei hanno battuto i padroni di casa per 4-2 conquistando tre punti fondamentali per la corsa verso le posizioni play off. Dopo un primo tempo dominato, terminato 2-0 con i gol del bomber Infimo e di Migliaccio, nella ripresa è arrivata la reazione del Sant’Agnello che ha messo a segno due reti a cui hanno riposto Cirino e Granata per il sigillo finale sulla vittoria del Rione Terra.

LA CLASSIFICA – Gli uomini di mister Umberto Stellato con la vittoria di sabato portano a 17 lo score dei punti in classifica nel girone B, a sole quattro lunghezze dal Massa Lubrense e dal Pompei che occupano il quinto posto valevole per i play off promozione. Sabato prossimo il Rione Terra è atteso dalla partita casalinga proprio contro il Pompei Soccer.