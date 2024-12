CALCIO/ La Puteolana cade a Guidonia ma resta in vetta alla classifica

GUIDONIA – Sconfitta per la Puteolana 1902 che cade per la prima volta in campionato, contro il Guidonia, con il risultato di 3-1. La squadra allenata da mister Marra resta però prima in classifica, in virtù del pareggio della Paganese che sale a -1 dai flegrei. In campo partono meglio i padroni di casa, con la conclusione di Succi di poco a lato. Risponde la Puteolana con Palma, il tiro del centrocampista va alto. Al 25′ il primo episodio che cambia la gara, conclusione dalla distanza di Spinosa che batte Leone. Successivamente l’estremo difensore compie un autentico miracolo su Piroli che di testa impegna il granata. Passano pochi minuti e arriva il rigore per la Puteolana, atterrato in area Cangemi e occasione dagli undici metri per Coniglio. L’attaccante firma il gol e rimette tutto in bilico. Al 39′ la doccia gelata, cross dalla sinistra e colpo di testa di Calì che sembra arrivare in fuorigioco, da valutare la posizione dell’attaccante al momento del traversone.

LA RIVINCITA – Sul finale di frazione nulla accade. Nella ripresa girandola di cambi, con l’ingresso di Marotta che porta ad un tiro dalla lunga distanza proprio del numero 10, pallone fuori di poco. Nel finale arriva però la rete del 3-1 che chiude i conti, con Calzone che parte in contropiede su palla persa dei granata e sigla il gol finale. Ora però la Puteolana 1902 testa al match contro il Cassino, in programma domenica 15 dicembre.

GUIDONIA MONTECELIO: Mastrangelo, Guerriero (80′ Calzone), Succi, Cristini, Buono (87′ Ardizzone), Errico (80′ Giordani), Calì (93′ Tounkara), Sfanò, Maccari (89′ Musso), Spinosa, Piroli. All.: D’Antoni

PUTEOLANA: Leone, Sbuttoni (54′ Marotta), Montuori, Astemio, Cess, Palma (80′ Valentino), Mungo (69′ Cherubini), Lo Coco (54′ Bombaci), Cangemi (54′ Russo), Coniglio, Mascari. All.: Marra

Marcatori: 25′ Spinosa, 39′ Calì, 89′ Calzone – 31′ Coniglio rig.

Ammonizioni: Spinosa, Errico – Mungo